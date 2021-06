Jornais destacam impacto da bazuca europeia e variante indiana em Lisboa

Sábado

- "Os estudantes desejados por 38 empresas"

- "BE reclama 35 horas de trabalho semanal, mas exige 40 no partido: Sindicalista bloquista diz que é 'obsceno'"

- "Hell's Kitchen: Fomos ao restaurante de Lucas, o concorrente arrogante"

Visão

- "José Cardoso Pires: A vida do génio boémio e a sombra de Saramago"

- "Parlamento: Um décimo dos deputados a braços com a Justiça"

- "Crime: As histórias dos grandes 'serial killers'"

- "Crianças: Pandemia faz aumentar fraturas"

Correio da Manhã

- "Mário Centeno revela: Famílias têm bazuca de 17,5 mil milhões"

- "Criança de dois anos desaparece na Beira Baixa"

- "Rastreios ao vírus em casamentos e batizados"

- "Pandemia: Número de pessoas contagiadas por dia bate recorde desde fevereiro"

- "Câmara de Loures: Fiscais cobram 2.500 Euro para não parar obras"

- "Operação Marquês: Vara paga comissão para lavar dinheiro"

- "Norte e Centro: Mau tempo provoca destruição de culturas"

- "Valongo: Mulher condenada por tentar atear fogo a ex"

- "Gaia: Nove militares da GNR acusados de tortura"

- "Benfica: Jorge Jesus insiste em Nzonzi"

- "Sporting: Nápoles quer levar Palhinha"

- "FC Porto: Fábio Cardoso desviado da Luz"

Público

- "Portugal só recebe os cheques do PRR se cumprir as metas de Bruxelas"

- "Diplomacia: O gelo está longe de ser quebrado entre Putin e Biden"

- "Acumulação de poupança de 17,5 mil milhões impulsiona confiança em retoma rápida"

- "Ensino Superior: Vagas só vão aumentar nos cursos com notas mais altas"

- "Segundo mandato: O 'ativismo presidencial' está a aumentar"

- "Pedrógão Grande: Ainda há casas por reconstruir, quatro anos após o incêndio"

- "Covid-19: É em Lisboa que se concentra a maior parte dos novos casos das últimas semanas -- Já foram emitidos os primeiros certificados digitais para as pessoas vacinadas"

Jornal de Notícias

- "Escolas já estão a pedir devolução de manuais"

- "Bazuca europeia: Portugal recebe dois mil milhões em julho"

- "Pedrógão: Ferida ainda aberta e vítimas indemnizadas"

- "Encontrada junto a ribeira camisola de bebé desaparecido em Idanha-a-Nova"

- "Ensino Superior fica sem reforço de vagas internacionais"

- "Feira: Corticeiras burlam Estado em três milhões"

- "Gaia: Militares da GNR acusados por torturarem ladrão de carro"

- "Covid: Testes obrigatórios nos concertos com mais de 500 pessoas"

- "Seleção: Próximo desafio de Ronaldo é marcar à França e à Alemanha"

- "Mercado: Fábio Cardoso no FC Porto e Vinicius seguro na Luz"

Diário de Notícias

- "Governo avalia concelhos: Lisboa ainda se mantém"

- "Putin-Biden: Diálogo sem cedências à espera de resultados concretos"

- "Dados de ativistas: Medina vai ter de se explicar no parlamento. Críticas já chegaram a Marcelo"

- "PRR aprovado: Impacto da bazuca no PIB pode chegar a 2,4% e criar 50 mil empregos"

- "Nunca Esquecer: Aristides não é o único herói, houve mais portugueses a combater o Holocausto"

- "Saúde: Farmacêuticos hospitalares querem estar nas consultas de doentes"

- "Cinema: O filme português que esperou 36 anos pela estreia"

Inevitável

- "Covid-19: Variante indiana já é dominante em Lisboa"

- "André Ventura é candidato à Assembleia Municipal de Moura"

- "10% dos deputados concorrem às eleições autárquicas"

- "Castanheira de Pera quatro anos depois dos fogos: 'Parece que estamos à espera do próximo incêndio'"

- "Dados russos: Fernando Medina e Santos Silva vão ser ouvidos na AR"

- "Saúde: Um em cada dez portugueses optam por se automedicar"

- "BdP: Centeno melhora previsões: PIB deverá crescer 4,8% em 2021"

- "Israel: Bastaram três dias para o novo Governo bombardear a Palestina"

- "Carlos Fiolhais escreve sobre Mathew Cobb e as ideias para o cérebro"

Negócios

- "Preços vão subir"

- "Bruxelas liberta empréstimos do PRR mais depressa do que as subvenções"

- "Venezuela condenada a pagar 33 milhões a empresa nacional"

- "Banco de Portugal: Centeno propõe guião de reformas ao Governo"

- "Política monetária: Fed prevê aumentar taxas de juro em 2023"

- "Grandes devedores: CGD ficou com os créditos para os tentar recuperar"

- "Constitucionalidade: Penalistas questionam 'delação premiada'"

A Bola

- "Matheus Nunes vai render 18 milhões: Sporting e Everton já têm acordo para a transferência do médio"

- "Seleção Nacional: Os números (e não são só os golos) que fazem de Ronaldo o melhor de sempre em europeus"

- "Águia negoceia Nuno Tavares com Nápoles e não desiste de... Rúben Vinagre"

- "Dragões antecipam-se à concorrência e garantem Fábio Cardoso"

- "Vizela: 'Tenho o sonho de ouvir o hino da Champions', Álvaro Pacheco"

Record

- "Sporting negoceia Wass: Acordo com o Valência praticamente feito por 2 MEuro"

- "Ronaldo encanta a Europa"

- "Jesus só quer três reforços"

- "FC Porto: Fábio Cardoso certo no dragão"

- "Corona interessa ao Arsenal"

O Jogo

- "Dragão reforça defesa: Central Fábio Cardoso troca Santa Clara pelo FC Porto em negócio de 2,2 MEuro"

- "Euro'2020: Planeta Ronaldo"

- "Benfica: Treze regressos ainda sem solução"

- "Sporting: Porro tem contrato de 750 MEuro à espera"

- "Braga: João Novais fora das contas para 2021/22"

- "Público: Testes rápidos são suficientes para ver desporto"