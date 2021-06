Padel Centro Caniço recebe prova de 21 a 26 de Junho

O 1.º Open Freguesia do Caniço em Padel foi apresentado esta manhã. A prova decorre entre os dias 21 e 26 de Junho no Padel Centro Caniço.

No evento de apresentação estiveram presentes: Ferraz Ténis Clube, professor Paulo Ferraz, Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço e Filipe Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Uma prova de cariz social destinada aos praticantes frequentadores do Padel Centro do Caniço e desportistas regionais, começou por explicar o professor Paulo Ferraz.

O evento divide-se nos escalões de Nível 2, 3, 4 e femininos nível 4, num total de 40 duplas (80 praticantes), que numa primeira etapa irão disputar uma fase de grupos que irá apurar as melhores duplas para a etapa de eliminação.

De segunda a sexta-feira os jogos disputam-se das 18 às 22 horas, sábado das 09 às 22 horas e domingo das 14 às 22 horas. No sábado, 25 de Junho, a competição terá um jogo de exibição entre duas das melhores duplas regionais a acontecer pelas 11 horas. No domingo, 26 de Junho, depois dos jogos, haverá uma cerimónia de entrega de prémios.

Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, congratula-se com a organização do primeiro torneio no Padel Centro Caniço, torneio esse de cariz social, que "vem ao encontro do propósito na gestão deste espaço que foi de o colocar ao dispor na população a preços acessíveis, desenvolver formação de jovens atletas, organizar as aulas de educação física das escolas da freguesia no espaço e vender os espaços publicitários de forma a que essas verbas sejam encaminhadas para apoios sociais".

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, destacou a importância que teve o investimento na construção dos campos de Padel no Caniço, os quais entram na linha de acção do actual executivo camarário, que é a de criar novos espaços de lazer. Lembrou, a propósito, o investimento em curso na promenade dos Reis Magos, que vai revitalizar uma zona de excelência do Caniço e que surge com esse objectivo de criar novas zonas urbanas onde a população possa usufruir os seus tempos livres.

Filipe Sousa diz que é intenção do executivo prosseguir com este tipo de investimento criando outras centralidades na área do lazer, pois entende que estas zonas de usufruto da população são essenciais numa cidade em forte crescimento urbanístico como é o Caniço.