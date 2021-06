JPP alerta para estado da estrada dos Anjos na Ponta do Sol

O JPP esteve, hoje, na estrada dos Anjos – Ponta do Sol para denunciar o mau estado de conservação daquela estrada e a falta de vontade politica em resolver a situação.

Paulo Freitas, candidato do JPP à Ponta do Sol, chama a atenção para a urgência em efectuar a asfaltagem deste acesso local que “está quase intransitável”, recordando que o mesmo já foi da responsabilidade do Governo Regional sendo agora da competência da Câmara Municipal, o que na opinião do JPP não foi uma decisão positiva.

“É mais um dos exemplos do jogo do empurra entre a Câmara Municipal da Ponta do sol e o Governo Regional que só prejudica as pessoas, os residentes da zona, os agricultores, os turistas e os visitantes foram esquecidos". Paulo Feitas

O candidato do JPP tem consciência que a Câmara Municipal não tem verbas suficientes para efetuar a obra na sua totalidade e sugere que “numa primeira fase o asfaltamento seja realizado entre a Madalena do Mar e os Anjos, resolvendo assim uma grande parte do problema".

“A população da Ponta do Sol está cansada, não podemos continuar a assistir a um jogo que não é nosso, mas que tanto nos prejudica e que faz com que o nosso concelho não ande para a frente. Há soluções, basta querer”, concluiu.