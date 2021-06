JPP limpou Caminho das Pedras

No passado domingo, o JPP – Ponta do Sol decidiu 'arregaçar mangas' e tomar uma atitude sobre a forma em como se encontrava o Caminho das Pedras, na zona da Lombada, na Ponta do Sol.

Segundo Paulo Freitas, candidato à Câmara Municipal, nas Autárquicas – 2021, “é incompreensível que, nos últimos tempos, se tenha procedido à limpeza de inúmeros caminhos municipais, e este, segundo consta e ao que apurámos, é um dos caminhos frequentemente deixados ao desleixo, situação que vem levantando dúvidas junto dos moradores desta área, sobre o porquê deste esquecimento habitual, por parte do executivo ponta-solense".

“Sendo este caminho utilizado, diariamente, utilizado pelos referidos moradores, conterrâneos e turistas, demos voz ao desagrado expresso e também questionamos a edilidade sobre esta situação”. Paulo Freitas

Lembrou que este é um caminho com acesso à “famosa Levada Nova”, sendo, “por isso, um acesso que deverá ser um exemplo no concelho". "Uma vez que não vimos qualquer tipo de acção ou preocupação em conformidade com o que expusemos, decidimos deitar mãos à obra, juntamos vários militantes, apoiantes e simpatizantes do JPP, e limpamos aquela parte daquele troço", referiu.

Paulo Freitas frisou que “tudo foi feito de boa vontade, com espírito cívico por acharmos que era o mais correto”, contudo, esta situação “deixa-nos preocupados pois demonstra a desresponsabilização da edilidade para com certas situações ou zonas.

“Não percebemos o porquê de tal, mas prometemos dar voz, frequentemente, a temas que achamos que são injustiças para com os ponta-solenses”, concluiu.