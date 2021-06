DRCCE prevê a criação de uma Rede Regional de Apoio ao Investimento da Diáspora

Na sequencia de uma reunião entre o grupo parlamentar do CDS e o Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, foi anunciada a criação de uma Rede Regional de Apoio ao Investimento da Diáspora.

"O CDS foi informado, nesta reunião, que vai ser criada uma Rede para apoiar a concretização dos investimentos dos empresários que chegam da diáspora", expôs a representante, Ana Cristina Monteiro.

A reunião foi solicitada por parte do CDS, com o objectivo de apresentar algumas preocupações das comunidades e perceber quais são as medidas que estão a ser tomadas nas diversas áreas.

"Quisemos transmitir a preocupação dos nossos emigrantes que querem investir na nossa Região, criando empresas, nomeadamente empresas transformadoras e de distribuição, e que estão apreensivos por causa da legalização para a concretização dos seus negócios"

Durante a reunião, a DRCCE apresentou a criação de Rede Regional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que vai permitir unir, numa rede, "diferentes representantes de todas as Secretarias Regionais e dos diferentes órgãos que poderiam coadjuvar e solucionar, de forma mais célere, os problemas destes emigrantes. Esta rede irá comunicar com estas pessoas que precisam de informações específicas e que apresentam dúvidas para poderem concretizar o seu negócio".

Na reunião foi também abordado o 'Programa Regressar', o CDS voltou a expor que vai apresentar um pedido de fiscalização da constitucionalidade do programa em questão, "considerando que as duas Regiões Autónomas continuam a ser discriminadas neste programa".

A DRCCE informou que vai reunir com a Secretária de Estado, Berta Nunes, para encontrar uma solução, que inclua as duas Regiões Autónomas no programa, de forma a permitir que os emigrantes "possam escolher regressar à Portugal Continental, bem como às Regiões Autónomas sem serem prejudicados".