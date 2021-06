Nuno Batista apela a Humberto Vasconcelos maior investimento na rede viária agrícola

A candidatura de Nuno Batista às próximas Eleições Autárquicas fez chegar à Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tutelada por Humberto Vasconcelos, uma missiva na qual está elencado um conjunto de medidas prioritárias, tendo em vista a melhoria das acessibilidades às explorações agrícolas que subsistem na ilha dourada e a dotação de melhores condições de pavimentação ao acesso norte, a partir do sítio da Camacha, ao entroncamento do Pico do Castelo, local de passagem e de grande afluxo turístico, actualmente num estado avançado de degradação.

O objectivo da candidatura passa por definir uma estratégia comum, de trabalho em rede, entre a Câmara Municipal e o Governo Regional para os sectores de actividade sob a alçada de Humberto Vasconcelos, para que, através de concurso a fundos comunitários e do estabelecimento de contratos-programa, se proceda a uma infra-estruturação condigna das estradas e caminhos rurais.

Nesse sentido, Nuno Batista revela que sensibilizou Humberto Vasconcelos para a necessidade de, numa segunda fase, “prolongar o Caminho Agrícola das Areias até à zona da Fonte da Areia, o que permitirá servir um maior número de explorações e estender a via até ao troço rodoviário a norte”, refere.

Para o cabeça de lista da Coligação Acredita Porto Santo, urge também a requalificação da Estrada do Pico do Castelo no acesso ao sítio da Camacha. “Tratando-se de um dos locais mais procurados do Porto Santo, aquela via carece e é merecedora de uma pavimentação em empedrado, uniformizando assim todos os acessos àquela zona com a pavimentação em paralelepípedos que a caracteriza e a torna diferente das restantes vias rodoviárias do Porto Santo”, finaliza.

Recorde-se que esta missiva vem na sequência de um encontro realizado em maio entre elementos daquela candidatura e Humberto Vasconcelos, com o intuito de criar sinergias futuras junto do Governo Regional no desenvolvimento de políticas para a ilha dourada.