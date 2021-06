Esgrima Regional já tem novos campeões regionais de iniciados

Os esgrimistas dos Clubes CD1.ºMaio, CSJGaula, ADRPDelgada e CDRSantanense pisaram as pistas da sala de Armas do Funchal a 12 de Junho, na disputa pela conquista dos títulos de campeões de Iniciados 2020/2021.

Na Prova Masculina, Guilherme Freitas (CSJGaula) mostrou supremacia e venceu na final por 15-5 contra o João Góis (ADRPDelgada). O 3.º lugar foi ocupado por Rodrigo Catanho e Diogo Machado, ambos do CD1.ºMaio.

Nos Femininos, Lara Luís (CDRSantanense) torna-se campeã regional feminina, Margarida Andrade a vice-campeã. No 3.º lugar ficaram Ana Góis (ADRPDelgada) e a Alix Silva (CDRSantanense).

No próximo Sábado a AERAM dá seguimento ao calendário competitivo regional com a organização do Campeonato Regional de Séniores, na Sala de Esgrima do Funchal, a partir das 9h45.