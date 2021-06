Governo Regional esclarece que linha 'Investe RAM' não prevê a existência de “seguro”

A Secretaria Regional da Economia esclarece que a Linha 'Investe RAM' não prevê a existência de qualquer “seguro” e que a "eventual subscrição de uma apólice terá resultado da livre iniciativa das partes e, portanto, à margem da Linha".

As declarações surgem após o PTP ter emitido um comunicado, hoje, em que refere que o âmbito da Linha Investe RAM “algumas instituições bancárias (…) cobram este mês 208 euros de despesas de seguro a todas as empresas que recorreram a este apoio".

PTP acusa GR de negociar com a banca devido à linha Invest RAM A Comissão Política do Partido Trabalhista (PTP) Português na Madeira acusa o Governo Regional de negociar com a banca, a propósito dos apoios às empresas através da Linha Invest RAM.

Ora, o gabinete de Rui Barreto vem esclarecer que "a Linha Investe RAM COVID bonifica a 100% a comissão de garantia e os juros, sendo a mais vantajosa do país, sem custos para as empresas". Além disso, "qualquer reclamação deverá ser dirigida à Entidade Gestora da Linha, no caso, o IDE".

A secretaria faz questão de frisar que "no âmbito da Linha já foram celebradas mais de 4.800 operações, sendo amplamente reconhecido pelo tecido empresarial a importância da mesma para enfrentar as consequências negativas da pandemia".