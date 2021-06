Espanha prevê receber 19 mil milhões de euros de apoios europeus antes do fim do ano

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse hoje que Espanha "espera receber" 19 mil milhões de euros em fundos europeus este ano, após a aprovação do Plano de Recuperação o que deve acontecer nas próximas semanas.

A Comissão Europeia anunciou hoje o seu apoio ao plano de transformação, recuperação e resiliência de Espanha, que é o primeiro passo para que o país possa começar a receber 69,5 mil milhões de euros em subsídios durante o período 2021-2026.

Numa conferência de imprensa conjunta em Madrid com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois do aval dado por Bruxelas ao Plano de Recuperação espanhol, o chefe do Governo espanhol sublinhou que "hoje é um dia histórico" para Espanha "e também para a Europa", pois "abre a porta" a uma nova forma de "responder aos desafios que temos como sociedades".

Depois do aval dado pelo executivo comunitário, Pedro Sánchez espera ter a aprovação final do Conselho de ministros da União Europeia em "menos de quatro semanas", o que libertaria a primeira fatia de pagamentos, o chamado pré-financiamento, no montante de 9.000 milhões de euros.

Este pagamento seria seguido de mais 10.000 milhões de euros que chegariam antes do final do ano, desde que os compromissos esperados no final do terceiro trimestre fossem cumpridos.