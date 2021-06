Governo louva publicamente associações e atletas madeirenses

De acordo com a publicação do JORAM desta segunda-feira, 21 de Junho, o Governo Regional “louva publicamente a Associação de Ténis de Mesa da Madeira e o atleta olímpico madeirense do Orenburg Fakel Gazprom da Rússia e ao sagrar-se campeão da 1.ª Liga da Rússia 2020/2021, na modalidade de Ténis de Mesa.”

A publicação de hoje conta também com a resolução que “louva publicamente a as atletas, os técnicos, os dirigentes, a SAD e Associação de Andebol da Madeira e pelo excelente resultado obtido pela equipa sénior feminina do Madeira Andebol SAD, ao conquistar o 15.º Título de Campeão Nacional da 1.ª Divisão de Andebol 2020/2021.”