Atleta do CNF fica em 27.º Taça da Europa de Triatlo

A atleta regional do Clube Naval do Funchal, Mariana Vargem ficou em 27.º lugar na geral feminina na Taça da Europa de Triatlo, que aconteceu no último sábado, em Coimbra.

A competição integrou o Multisport Coimbra 2021, a primeira vez que este evento desportivo se realizou em Portugal.

A atleta do CNF completou a prova de Triatlo com um tempo total de 00:19:29, competindo com 42 atletas femininas em representação de diversas selecções europeias.