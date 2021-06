Atletas madeirenses avançam no Campeonato Nacional de ténis de mesa

No evento de hoje, disputado na vertente de Singulares, participaram 13 atletas de clubes madeirenses, destacando-se a qualificação de quatro jovens para o segundo dia de competição.

Em Sub-12, Margarida Freitas (CD Esc. Santa Cruz), Madalena Saldanha (AD Caramanchão), acompanham Santiago Capelo (CD 1º Maio) na presença nos quartos de final da prova, já na disputa pelo acesso às medalhas. Nas duas categorias de Sub-21, destaque para a qualificação para os quartos de final de Madalena Miranda (CTM Santa Teresinha).

No primeiro dia de competição do Campeonato Nacional Individual de Sub-12 e Sub-21, este sábado, participou um total de 141 atletas, 96 masculinos e 45 femininos, sendo que as provas avançam agora para os quartos de final nas competições. A competição decorreu no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.