"A realidade madeirense muito diferente da realidade nacional". As palavras são de Pedro Calado, a propósito dos objectivos da Região, com a acção que está a desenvolver junto do Reino Unido, para que a Madeira sai da lista amarela daquele país.

O vice-presidente do participa numa homenagem a Gabriela Oliveira, que se destacou no ensino da Madeira, nomeadamente na Academia de Línguas da Madeira, onde está a ser 'inaugurada' uma sala com o nome da docente.

Calado destacou o "coração" de Gabriela Oliveira, palavras secundadas pela responsável da escola, que viu na homenageada uma pessoa de "lucidez, determinação e arrojo".

Marco Gomes, director da Educação, referiu-se a Gabriela Oliveira como uma "figura incontornável" da educação regional dos últimos 40 anos.