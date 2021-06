Quintino Costa acusa Governo e associações de futebol de "passividade" para com a violência no desporto

Quintino Costa reagiu à recente agressão a um árbitro num jogo de escalões de formação. O líder do Partido Trabalhista entende que este não é um caso isolado e dá conta que "quem acompanha estes jogos ao fim-de-semana depara-se com actos de violência física e verbal por parte dos vários intervenientes, desde treinadores, diferentes pais e jogadores".

Para fazer face à violência nos encontros desportivos, o PTP pede acção à Região e os seus decisores políticos: "não podem continuar a assobiar para o lado no que diz respeito aos vários tipos de violência que se verifica", pretendendo que "os espaços desportivos públicos e os dinheiros públicos não sejam utilizados para incentivo a violência e mesmo para actos violentos como aconteceu este fim-de-semana".

Quintino Costa denuncia a não actuação das forças policiais presentes durante as partidas. "As autoridades policiais muitas vezes estão presentes e assistem a actos incorrectos sem que nada façam". Bem como a passividade dos clubes, autoridades e associações de futebol, que permitem e financiam a violência. "O que é verdadeiramente inacreditável, inqualificável e que tem de ter consequências", conclui.

O PTP exige que as autoridades tomem as devidas medidas para acabar com os campos de batalha existentes nos eventos desportivos.