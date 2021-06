AICTPS esteve reunida com Idalino Vasconcelos

A Associação de Industria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) reuniu ontem com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo para debater algumas questões e sugestões que já tinham sido enviadas através de um ofício.

Eis o que foi debatido:

- Reposição dos horários no comércio aos existentes antes da pandemia, de acordo com as licenças e sectores de actividade;

- Alargamento do fecho de bares e restaurantes até às 2 da madrugada e reabertura dos horários para as discotecas;

- Alargamento da lotação dos espaços;

- Levantamento das restrições de consumo ao balcão ou de pé, nas imediações dos estabelecimentos de restauração e bebidas;

O presidente da AICTPS, Miguel Velosa, reforça que estas alíneas permitiriam mitigar os efeitos da dupla insularidade e a quebra de rendimento das empresas, que desde Outubro 2020, está afectando a economia do Porto Santo.

A sustentar estas sugestões está o facto que a população do Porto Santo, a partir da próxima semana, irá ter toda a sua população vacinada, caminhando assim para uma imunidade de grupo. Com o controle das entradas aéreas e marítimas através do comprovativo de testes realizados, ficam reunidas as condições necessárias ao controle pandémico.

Tendo em conta que são esperados 40 mil turistas, conforme revelou a Secretaria Regional, as sugestões da AICTPS vão ao encontro das maiores demandas no sector do comércio e assim poder oferecer uma adequada resposta a quem nos visita.

O presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, ouviu atenciosamente e, entendendo que se trata de uma sinergia necessária entre as entidades institucionais e os representantes dos emprendedores do Porto Santo, a fazer frente comum no apelo às secretarias regionais para uma revisão das restrições relativamente as especificidades do Porto Santo, comprometeu-se em apresentar estas sugestões às entidades competentes.