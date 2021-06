IVBAM lança site dedicado ao Rum da Madeira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) apresenta amanhã a sua nova página na Internet dedicada, em exclusivo, ao Rum da Madeira.

O novo portal 'on-line' possui um conjunto de informações detalhadas sobre a história e introdução da cana-de-açúcar, bem como sobre a produção do Rum na Madeira, tal como os operadores existentes no mercado regional e respectivas marcas.

O projecto pretende dar continuidade a estratégia definida pelo IVBAM, no sentido de reforçar a sua presença, em especial nas plataformas digitais, concebendo maior visibilidade e notoriedade dos produtos regionais, neste caso, o Rum da Madeira.

A apresentação no novo site terá lugar na Adega do IVBAM, na Rua 5 de Outubro, a partir das 17 horas. A cerimónia do lançamento oficial da plataforma contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.