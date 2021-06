Exposição de fotografia em homenagem à PSP da Calheta

Ontem foi inaugurada uma exposição fotográfica em homenagem à PSP da Calheta, a qual se encontra na promenade da Praia da Calheta, junto ao hotel.

A iniciativa, denominada 'A Polícia na Escola', retrata toda a colaboração que estas autoridades têm mantido junto dos estabelecimentos de ensino do concelho, nas últimas décadas.

Uma exposição que ficará patente até o dia 27 de Junho e que valerá a pena visitar, sobretudo por parte da população calhetense, que certamente se irá identificar com alguns dos momentos retratos no acervo fotográfico reunido pelas diversas escolas da Calheta.

A abertura oficial da exposição contou com a presença dos parceiros da iniciativa, nomeadamente a PSP, as diversas escolas do concelho da Calheta e do executivo da Câmara Municipal da Calheta.