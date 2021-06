Mais de 100 mil madeirenses com a vacinação completa até final de Junho

Até ao final deste mês mais de 100 mil madeirenses, o correspondente a 40% da população, terá já a vacinação completa contra a Covid-19, admitiu hoje o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, à margem da visita ao Centro de Saúde do Curral das Freiras, no âmbito da campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada a doentes acamados e com mobilidade reduzida.

Pedro Ramos destacou os “números muito bons” da vacinação actual na Região, tendo em conta que já foram administradas mais de 191 mil doses de vacinas, sendo “106 mil pessoas com a primeira inoculação e mais de 84 mil pessoas com a vacinação completa”. Estes números levam o governante a concluir que “até final do mês de Junho, ter mais de 100 mil pessoas com vacinação completa, o que corresponde a 40% [da população a ser vacinada]”.

Destaca por isso que “apesar do constrangimento da proporção demográfica, a Madeira juntamente com o Alentejo são as duas regiões do país com maior taxa de vacinação já completa”, assinala.

Sobre a visita do coordenador da ‘task force’ nacional, o Vice-almirante Gouveia e Melo ao Porto Santo, que hoje faz capa na edição impressa do DIÁRIO, o único pedido de Pedro Ramos é “mais vacinas” além dos 2.5% das vacinas destinadas à Madeira, para assim poder vacinar ainda mais.

Sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada a doentes acamados e com mobilidade reduzida, lembrou que este é um “processo que envolve uma logística com alguma complexidade”, razão para utentes serem vacinados com o fármaco da Johnson por ser de dose única. Aguarda por isso pela chegada de mais vacinas da Johnson ainda este mês.

Hoje 25 acamados e 7 cuidadores informais do Curral das Freiras estão a ser vacinados no Centro de Saúde local, num vaivém constante de ambulâncias a transportar estes utentes.

Pedro Ramos lembrou que no Porto Santo estes utentes já estão todos vacinados, sendo que hoje idêntica operação também decorre em Santana e amanhã será no Porto Moniz.