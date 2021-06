Bombeiros e helicóptero combateram incêndio no Chão da Lagoa

Um fogo que deflagrou numa zona de mato, esta manhã, no Chão da Lagoa, acabou por mobilizar os bombeiros e também o helicóptero de combate a incêndios.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se encontravam a realizar uma ronda no ãmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) foram os primeiros a realizar a intervenção. A mesma foi complementada com a chegada do helicóptero de combate a fogos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal ainda chegaram a ser alertados, cerca das 8h50, mas a sua intervenção acabou por não ser necessária.

As chamas já foram extintas.