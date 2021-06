Festas de S João 2021 no Porto Santo “nada têm a ver com os outros anos”

As festas do concelho do Porto Santo, arrancam este sábado, 19 de Junho, na Ilha Dourada, embora este ano, à semelhança do anterior, não haja festas como havia antes da pandemia.

Idalino Vasconcelos, presidente da câmara local, adiantou ao DIÁRIO, que este ano, “nada tem a ver com os outros”. “Vamos tentar, dentro das normas de segurança, fazer alguma coisa de maneira a lembrar o S João”, disse.

Para este efeito, a Câmara Municipal do Porto Santo vai colaborar com duas associações empresariais do Porto Santo, "a nível financeiro e logístico", revelou ainda o autarca.

“Fizemos protocolos com ambas as associações, de maneira poder ajudar os comerciantes para que eles próprios possam também celebrar o S. João nos seus estabelecimentos”, afirmou.

Os referidos apoios foram elaborados “de maneira a que os comerciantes pudessem decorar os seus espaços e, igualmente, contactar um artista local para assim ajudar também os artistas porto-santenses. Uma medida importante e bem recebida pelas associações e comerciantes”, vincou o edil.

Idalino Vasconcelos destacou que, por parte do município, o dia do concelho será a celebrado 24 de Junho. O programa das comemorações, inicia-se com o hastear da bandeira, no largo do Pelourinho, pelas 9 horas.

Segue-se a sessão solene, no Auditório do Centro Cultual e de Congressos do Porto Santo, na qual serão homenageados os funcionários camarários e antigos presidentes da Assembleia Municipal.

Na ocasião terá igualmente lugar o lançamento do livro 'Líquenes', de José Campinho.

Na próxima quinta-feira, está previsto também um momento musical, com a apresentação do tema 'Espero', da autoria da vencedora do concurso 'Uma canção de Amor'.

Realizar-se-á ainda uma missa solene na Igreja da Nossa Senhora da Piedade.

Embora sem animação característica de anos anteriores, Idalino Vasconcelos espera uma semana "cheia de turistas".

“Graça a Deus vai estar muita gente, o que é muito bom para o Porto Santo, mas temos de ter muito cuidado para tornar o Porto Santo uma ilha livre de covid”, rematou.