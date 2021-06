Houve fraude fiscal na Marítimo SAD? Decisão do tribunal a 7 de Outubro

O presidente da Marítimo SAD, Carlos Pereira, e outros quatro dirigentes vão saber a 7 de Outubro, pelas 14h00, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) a decisão do seu julgamento pelos crimes de fraude fiscal, no processo relacionado com o esquema que alegadamente permitiu fugir ao pagamento de 6,5 milhões de euros ao fisco e à Segurança Social associado aos contratos de jogadores e treinadores de futebol nas épocas de 2001 a 2005. A data de divulgação acórdão foi anunciada esta tarde por Teresa de Sousa, que preside ao colectivo de juízas que analisa o caso.

Ao longo do dia de hoje foram feitas as alegações, com o procurador da República Paulo Oliveira e o advogado da Segurança Social a pediram a condenação dos cinco arguidos e da Marítimo SAD. Já os advogados de Carlos Pereira, Rui Sá, Rui Gonçalves, Ivo Martins e Jacinto Vasconcelos defenderam a absolvição dos seus clientes. Antes disso, na parte da manhã, o presidente do Marítimo quebrou o silêncio a que se tinha remetido no início do julgamento, a 19 de Janeiro.