Homem cai na fazenda e fica impossibilitado de se mover no Funchal

Um homem de 47 anos sofreu uma queda, ao início desta tarde, pelas 12h10, quando se encontrava a trabalhar numa fazenda, no Caminho do Curral Velho, no Funchal.

O senhor ficou impossibilitado de se movimentar, pelo que foi accionado o socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que enviaram uma ambulância de socorro, um veículo de apoio e um veículo com uma equipa de socorro e resgate em montanha. Estes operacionais protagonizaram o resgate desde o local onde se encontrava o homem até à estrada.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação e tratamento.