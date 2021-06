Madeira disponível para receber mais doentes covid do continente

Convencido que o constante agravamento da situação pandémica na Área Metropolitana de Lisboa é já o início da quarta vaga da pandemia em Portugal, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, anunciou hoje que a Madeira está disponível para, eventualmente, vir a receber doentes da Covid-19 provenientes de fora da Região.

“Dada a situação sanitária na Região, a Madeira continua disponível para oferecer mais camas ao Serviço Nacional de Saúde, se eventualmente precisarem disso”, manifestou esta manhã à margem da vista ao Centro de Saúde do Curral das Freiras, no âmbito da campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada a doentes acamados e com mobilidade reduzida.