TdC ‘aprova’ projecto da Câmara do Funchal para a antiga escola de Santa Rita

O projecto para a implementação do CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo, na antiga escola de Santa Rita já tem ‘luz verde’ do Tribunal de Contas (TdC).

A revelação foi feita este final de tarde pelo presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, que na qualidade de (re)candidato pela Coligação Confiança, durante a intervenção que fez por ocasião da assinatura do Acordo de Coligação com os seis partidos que integram a coligação, anunciou ter recebido esta tarde a informação que o TdC havia atribuído o Visto para a execução do projecto que na altura da sua aprovação em reunião de Câmara, afirmou que será ‘o cérebro de gestão da cidade” por permitir ao Funchal assumir-se como “Smart City”, gerindo todas as informações da cidade.

A obra projectada para o antigo edifício escolar em Santa Rita, freguesia de São Martinho, deverá custar 1,2 milhões de euros e durará 480 dias a ser efectuada.

O projecto em causa foi aprovado ‘apenas’ com os votos favoráveis da Coligação Confiança e a abstenção do CDS e do PSD.