Candidato da Coligação Confiança confiante que ninguém “se venderá a quem quer que seja” nem “se amedrontará a pressões, seja de quem for”

Foi com enorme “orgulho e honra” que Miguel Silva Gouveia voltou ao local – Reitoria da UMa – onde em 2013 marcou “o início” da caminhada das coligações lideradas pelo PS que com Paulo Cafôfo, o agora presidente do PS Madeira, venceu a Câmara Municipal do Funchal em 2013 e 2017, para desta feita testemunhar a assinatura do Acordo de Coligação Confiança.

Na presença dos seis responsáveis pelas forças partidárias que dão confiança à coligação, e perante largas dezenas de militantes e simpatizantes, o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, o independente Miguel Silva Gouveia, que concorre, pela primeira vez como cabeça de lista à presidência do executivo municipal, enalteceu o contributo e a “coragem” de todos neste projecto feito de partidos, de projectos e de pessoas.

Começou por destacar os dois partidos pioneiros que pela terceira vez “se unem” em coligação – PS e BE -, sem esquecer os restantes, nomeadamente os regressos do PAN e do MPT, para concluir que “é nesta diversidade, é nesta fusão de diferentes matrizes, que encontramos o nosso projecto para o Funchal. Que enriquecemos aquela que é a causa maior para a cidade do Funchal que é continuar a trilhar um caminho de liberdade, de justiça e equidade social”, defendeu.

O cabeça de lista da Coligação Confiança destacou as marcas da sua governação na presidência do Município. Começou por realçar o legado da “sustentabilidade ambiental e financeira”, apontou a “equidade e a justiça social” como uma realidade da actual governação, ao lembrar que só no último ano foram investidos “mais de 4 milhões de euros” para ajudar as pessoas. Referiu também que na Região a Autarquia é “a entidade que mais habitação social construiu nos últimos 8 anos”, afirmou.

A reabilitação urbana como forma de desenvolvimento económico foi outra ‘bandeira’, reforçada com a garantia de estarem a ser recuperados na cidade “mais de 100 edifícios do património histórico”. A modernização administrativa foi outra das marcas evidenciada, mas o legado que mais enche de orgulho Miguel Silva Gouveia tem sido “a participação cívica e o envolvimento dos cidadãos na construção da cidade”. Exemplo concreto desta proximidade é o Orçamento Participativo. “Fomos pioneiros no Orçamento Participativo que outros copiaram”, apontou.

Defensor de uma “cidade justa e equitativa para todos”, enalteceu a “coragem” dos que apoiam o que classificou de “projecto inovador” e assumiu o firme desejo de não defraudar as expectativas.

Sobretudo por confiar que nenhum dos presentes “se venderá a quem quer que seja” nem “se amedrontará a pressões, seja de quem for”, disse.

É com este ‘capital de confiança’ que reforça a convicção “temos equipa” que exortou os presentes a percorrer as estradas para passar a mensagem da Coligação que lidera para que o Funchal não regrida, mas antes, possa “continuar no rumo da confiança”.

A Coligação Confiança, que concorre às Eleições Autárquicas de 2021 no concelho do Funchal, é constituída pelo Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT), o Partido Democrático Republicano (PDR) e o Nós, Cidadãos! (NC).

A assinatura do Acordo de Coligação decorreu na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas). Espaço (interior) demasiado pequeno para acolher todos os presentes.