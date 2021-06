PTP pede intervenção do Governo Regional Urgente na Linha Invest Ram

A Comissão Política do Partido Trabalhista Português volta a reiterar os custos bancários elevados aplicados às empresas da Região que acederam à Linha Invest RAM 2020 COVID19, medida de apoio com conversão a Fundo Perdido, para a preservação e competitividade da economia regional no actual contexto de pandemia.

O PTP dá o exemplo de uma empresa com um empregado, tendo esta direito a uma ajuda de aproximadamente 1.600 euros, só que 400 euros vão directamente para o banco em despesas bancárias, associadas ao crédito.

O comunicado do PTP elucida que “os empresários madeirenses foram apanhados de surpresa, além de enfrentarem a burocracia associada ainda têm de suportar custos bancários elevadíssimos para acederem a estas ajudas.”

Para o partido, estas ajudas acabam por "chover no molhado", porque o Governo Regional "dá com uma mão e os bancos tiram com outra".