PTP acusa CMF de fazer "obras com fins eleitoralistas"

A candidata pelo PTP à Câmara Municipal do Funchal, Raquel Coelho, veio hoje a público criticar as "obras com fins eleitoralistas" por parte da Coligação Confiança. Como exemplo apontou a extensão da ciclovia na estrada Monumental.

"No final do mandato é que as câmaras municipais lembram-se de executar todas as obras e o Funchal não excepção. É poeira, estradas interrompidas, trânsito e marteladas ensurdecedoras um pouco por toda a cidade", denunciou o PTP.

Raquel Coelho, defendeu que as obras deveriam-se ter realizado "muito antes".

"Não é quando se aproxima o calendário eleitoral e existe uma grande afluência de turistas e madeirenses à zona do Lido e da Praia Formosa que é oportuno fazer a extensão da ciclovia. Isto é oportunismo político", vincou.

Raquel Coelho criticou ainda a "morosidade" das obras do prolongamento da ciclovia na estrada Monumental, 2com o intuito de ser inaugurada no período eleitoral".