Têm início comemorações do 10 de Junho no Funchal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu início à Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 2021, na Baía do Funchal.

A cerimónia iniciou-se com as honras militares ao Chefe de Estado, que passou em revista as Forças em Parada, constituídas por um total de 153 militares.

A Banda Militar da Madeira tocou o Hino Nacional, cantado pelas Forças em Parada, e em simultâneo, a fragata 'Álvares Cabral' executou uma salva de 21 tiros.

Seguiu-se a emotiva cerimónia de homenagem aos militares mortos, durante a qual foi efectuado o sobrevoo de homenagem por uma esquadrilha de aeronaves F-16M da Força Aérea.