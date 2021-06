Questionado pelos jornalistas sobre a sua opinião acerca do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, Miguel Albuquerque afirmou que "foi uma intervenção muito boa".

"A vida continua" Marcelo diz que estamos "no fim ou quase no fim de uma pandemia muito dolorosa" e alerta para 'dever' de Portugal receber mais imigrantes Erica Franco , 10 Junho 2021 - 12:04

O presidente do Governo Regional da Madeira considera que os objectivos traçados pelo Chefe de Estado estão "em consonância com os nossos", referindo-se nomeadamente à aposta no Mar.

"As Regiões Autónomas devem ser a vanguarda da Economia Azul", vincou Albuquerque secundando a declaração de Marcelo de que Portugal deve "reforçar a estratégia de liderança nos oceanos".

O líder do Governo Regional congratulou-se ainda com a menção ao "alargamento dos poderes da autonomia".