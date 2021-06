PTP acusa GR de negociar com a banca devido à linha Invest RAM

A Comissão Política do Partido Trabalhista (PTP) Português na Madeira acusa o Governo Regional de negociar com a banca, a propósito dos apoios às empresas através da Linha Invest RAM.

Lembrando que a Secretaria Regional da Economia, através do IDE, e em conjunto com o sistema bancário e as sociedades de garantia mútua, disponibilizou às empresas da Região a Linha Invest Ram 2020 COVID19, medida de apoio com conversão a Fundo Perdido, para a preservação e competitividade da economia regional no actual contexto de pandemia.

"No entanto, algumas instituições bancárias para além de exigirem reconhecimento de assinatura e cobrarem por isso nos seus serviços somando a encargos mensais, cobraram este mês 208 euros de despesas de seguro a todas as empresas que recorreram ao apoio. Isto não é um apoio às empresas, mas sim um negócio entre o Governo e a Banca" acua o PTP através de comunicado.

O partido exige "que a Secretaria Regional da Economia esclareça a situação que afecta as empresas apoiadas e que coloque um ponto final no negócio que a Banca está a fazer com os apoios no âmbito da pandemia COVID19".