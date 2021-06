Praia da Ribeira Brava hasteia Bandeira Azul

A praia da Ribeira Brava hasteou hoje, dia 11 de Junho, a Bandeira Azul que determina a qualidade máxima da água e das infra-estruturas. O galardão é atribuído ao concelho pelo quarto ano consecutivo e é "motivo de orgulho para todos", defendeu o vereador do ambiente.

Paulo Andrade deixou uma palavra de apreço aos que contribuíram para a "manutenção desta classificação de excelência" e agradeceu as parcerias que têm sido feitas com a Sociedade Ponta Oeste, concessionária do espaço de solário, piscina e balneários, alertando para "a necessidade de melhorar o pavimento".

O vereador diz que este galardão é uma "mais-valia" para a Ribeira Brava e para a própria Região, e acredita que o mesmo "vai trazer mais visitantes ao concelho e proporcionar uma dinamização do comércio".

Paulo Andrade destacou ainda o investimento levada a cabo pela autarquia no melhoramento daquele espaço balnear.

"Foram colocados novos passadiços e remodelados os 11 chapéus. A grande intervenção incidiu na retirada do calhau de grandes dimensões para facilitar a entrada das pessoas na água e permitir ainda uma melhor circulação em toda a praia que este ano cresceu e ganhou uma nova extensão de 40 metros. Este aumento vem permitir, nesta fase de pandemia, algum distanciamento entre as pessoas, sendo possível fazer praia em segurança e com todas as infraestruturas de apoio", enumerou o vereador, destacando ainda a aposta da Câmara da Ribeira Brava na consciencialização ambiental, de modo garantir a qualidade da água do mar.

Por seu turno, o presidente Ricardo Nascimento, citado em comunicado, destacou a "imagem de excelência da Ribeira Brava", que passa a oferecer "uma praia com óptimas condições".

A sessão contou com a presença de várias entidades regionais, assim como dos alunos da Escola Básica da Ribeira Brava.