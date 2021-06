Praia da Calheta volta a ter Bandeira Azul

Foi ao início desta tarde que foi hasteada a bandeira azul na Praia da Calheta. Carlos Teles, o presidente da Câmara Municipal da Calheta explicou que “desde de 2014 que nós não tínhamos Bandeira Azul na Praia da Calheta, porque houve aqui um período que não foi possível fazer essa candidatura à bandeira azul, por motivos de vária ordem, desde logo as intervenções que a praia tem sofrido”.

O autarca da Calheta salientou que este ano a praia reuniu todas as condições para ser possível fazer a candidatura e a autarquia candidatou-se e daí temos a bandeira azul, por isso, hoje é dia muito importante para Calheta com o hastear da bandeira azul.

A cerimónia contou com a presença da secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada que felicitou a Câmara da Calheta pela obtenção da bandeira azul, porque conseguiu concretizar os 33 critérios que bandeira azul exige para ser atribuída, entre os quais ter conseguido a excelência da qualidade da água do mar.

Susana Prada, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Governo Regional na questão da qualidade das águas lembrando que a Madeira passou de 11 bandeiras azuis em 2015 para 24, em 2021.

A praia da Calheta sofreu vários melhoramentos realizados pela Câmara da Calheta e conta uma nova imagem de marca, para além de ter um sistema inovador que mede a temperatura dos raios-ultravioleta da atmosfera e da água, único no país. Os banhistas a partir de agora podem consultar a informação no site da câmara que a disponibilizará todos os dias.