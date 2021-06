CMF atribui 12.500 euros à Associação Regional de Canoagem da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal decidiu atribuir um apoio de 12.500 euros à Associação Regional de Canoagem da Madeira. Acompanhado pela vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, assinou o protocolo de cooperação esta semana, numa cerimónia que também contou com o presidente da associação, Viriato Timóteo.

O apoio no valor de 12.500 euros destina-se a auxiliar a organização do Campeonato Nacional Canoagem Mar/Madeira Ocean Challenge, e decorre no âmbito do programa da autarquia de apoio ao associativismo e actividades de interesse municipal: "Através da nossa política desportiva e de proximidade, vamos continuar a apoiar e a promover o desporto e a actividade física na nossa cidade”, referiu Miguel Silva Gouveia.

O prresidente visitou as instalações, inteirando-se de todas as actividades que são desenvolvidas, e sublinhou: “Estamos perante uma associação bastante dinâmica, que cria inúmeras oportunidades para a prática desportiva da população, tanto no campo federado, como também ao nível da formação e do lazer”.

“Os eventos programados pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, para além de trazerem uma beleza incomparável à baía da nossa cidade, são também iniciativas que permitem captar um público muito vasto, e isso tem reflexo na visibilidade dos nossos atletas e na promoção da nossa cidade”, acrescentou, garantindo que o seu executivo municipal vai continuar a investir nas associações e clubes da cidade, para dar continuidade seguimento ao trabalho, e às boas práticas desportivas, que tem vindo a implementar nos últimos anos "e que tornaram o Funchal um Município Amigo do Desporto.