Época Balnear 2021 inaugurada no Funchal com hastear da Bandeira Azul na Ponta Gorda

O Funchal vai ter "cinco bandeiras azuis nesta época balnear". Miguel Silva Gouveia informou hoje que "quatro delas são geridas pela Frente MarFunchal - a Praia Formosa, os complexos balneares da Ponta Gorda, Lido, e da Barreirinha -, enquanto a quinta bandeira pertence a um complexo privado, que é o Clube Naval do Funchal”.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal hasteou, esta tarde, a Bandeira Azul no Complexo Balnear da Ponta Gorda, numa cerimónia simbólica que inaugurou a época balnear deste ano no Funchal.

Este galardão ao qual se associa também três praias de nível ouro, de acordo com aquelas que são as classificações da Associação Bandeira Azul, reconhecem o trabalho que tem vindo a ser feito pela CMF não só ao nível das infra-estruturas, mas também com todos os investimentos que fazemos anualmente para preparar todas as praias para a época balnear, e que este ano ascendeu a 40 mil euros. Miguel Silva Gouveia, presidente CMF

O edil funchalense lembrou que o trabalho da Autarquia passa, igualmente, “por capacitar os trabalhadores da Frente MarFunchal com formação contínua ao nível dos primeiros socorros e do manuseamento dos desfibrilhadores automáticos externos, que inclusivamente já permitiu salvar uma vida nas nossas praias.”

Miguel Silva Gouveia revelou que em 2020 registou-se "uma queda de 800 mil euros" em relação às entradas. "Este ano contamos melhorar, mas é preciso não esquecer que para respeitar todas as medidas sanitárias os complexos tiveram de recorrer a uma redução da sua lotação, o que pode comprometer igualar os números de 2019”.

Relativamente à saída da Madeira do corredor verde de viagens do Reino Unido, o autarca explicou que “as praias são utilizadas maioritariamente por locais, mas muitas delas também recebem um elevado número de turistas, apesar de ser uma medida recente, não temos sentido nenhum reflexo proveniente dessa saída e até acabamos por ter um fim-de-semana com casa cheia.”