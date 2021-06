ISAL estabelece parceria com universidade da Índia

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas, dando seguimento ao seu plano estratégico de internacionalização, estabeleceu uma parceria com a TACW - Theivanaiammal College for Women, na Índia, no passado mês de Maio.

Esta parceria incidirá na área do turismo e da gestão e tem como objectivos a investigação conjunta, o intercâmbio de discentes, docentes e colaboradores, a criação de cursos e conferências/ webinar’s conjuntos e a participação em vários projectos.

A primeira actividade será um webinar organizado pelo ISAL com o tema 'Tourism Revenge', que abordará a temática do turismo, nomeadamente como este sector de actividade irá renascer em tempo de pandemia.

O webinar terá carácter gratuito e será transmitido em directo, no dia 23 de Junho, às 12 horas, no canal Youtube do ISAL.

São esperados cerca de 2.500 participantes da universidade parceira na Índia.

O evento é aberto à comunidade madeirense tenha interesse nesta temática.