CDS acusa Governo da República de discriminar Universidade da Madeira

Com o objectivo de analisar o momento actual e o futuro da Universidade da Madeira, o grupo parlamentar do CDS solicitou uma reunião com o reitor da UMa. A reunião entre o líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca e o reitor, José Sílvio Fernandes, decorreu esta manhã nas imediações da Universidade da Madeira.

Depois da reunião, o líder parlamentar conclui que "a Universidade da Madeira continua a ser discriminada negativamente do ponto de vista financeiro pelo Governo da República". A conclusão é feita com base na comparação dos apoios fornecidos às Universidades das Regiões autónomas, nomeadamente, Madeira e Açores.

António Lopes da Fonseca dá conta que a Universidade da Madeira "tem mais alunos e recebe cerca de 5,3 milhões a menos do que recebe os Açores. E isto significa que a transferência das verbas não se está a fazer em função do rácio aluno como devia fazer-se".

O CDS reforça que esta análise não é uma crítica ao que a Universidade dos Açores está a receber, pretende apenas alertar para o facto de que a Universidade da Madeira é constantemente discriminada em relação às Universidades, nacionais e dos Açores, "sobretudo nos Orçamentos de Estado dos últimos anos".

O grupo parlamentar destaca ainda a necessidade de regulamentar a possibilidade de que as duas Universidades ultraperiféricas, da Madeira e dos Açores, "poderem recorrer aos fundos comunitários".

Nesse sentido, o CDS avança que irá fazer chegar ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a necessidade de regulamentar a possibilidade das duas Universidades ultraperiféricas poderem recorrer a fundos "porque esses fundos comunitários são fundamentais até para aprofundar a internacionalização destas duas Universidades que têm realizado muitas vezes, com enorme dificuldade, os trabalhos que felizmente têm vindo a ser reconhecidos a nível internacional, sobretudo em relação a matérias específicas como é o caso das áreas tecnológicas na Universidade da Madeira", conclui.