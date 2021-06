Alunos de Medicina já podem concluir ciclo básico na Madeira a partir do próximo ano lectivo

Decorreu, esta tarde, a cerimónia de apresentação do terceiro ano do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina (CBMIM), no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas.

A partir de Setembro, os alunos de Medicina terão, então, a oportunidade de concluir mais um ano de curso na Região, no âmbito dos protocolos em vigor entre a UMa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil. A extensão acontece um ano depois do previsto, devido à pandemia.

A cerimónia serviu também para oficializar a celebração do contrato-programa entre a Universidade e o Governo Regional, que contempla um financiamento até 120 mil euros (pago numa só tranche).

Este apoio representa mais de 20% do apoio de cerca de meio milhão de euros previsto orçamentalmente para ajudar a UMa.

A cerimónia contou com a presença de várias entidades, tais como: o Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes; o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado; o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos; o director da Faculdade de Medicina de Lisboa, Fausto Pinto; e o presidente da Faculdade de Ciências da Vida da UMa, Ivo Furtado.

Na ocasião, Pedro Calado fez questão de salientar a "luta" que tem sido travada com o Governo da República "para permitir o encaminhamento de todos nossos profissionais [de medicina], mas também para termos melhores infraestruturas para o futuro". E deixa o recado:

A valorização dos nosso profissionais não deveria ser feito à conta exclusivamente do que é o Orçamento da Região (...) Deveria haver maior empenho por parte da República na melhoria das condições na área da Saúde e da Educação.

O governante destacou igualmente que, além da cedência gratuita das instalações, "a Universidade da Madeira tem hoje 18 professores universitários pagos pelo Governo Regional", num investimento de um milhão de euros.