Programa de inovação da Universidade da Madeira termina esta sexta-feira

A sessão de encerramento do programa UMa Inovação – Innomac acontece esta sexta-feira, 18 de Junho, pelas 11 horas, na plataforma Zoom.

O programa de inovação da Universidade da Madeira, que pretende capacitar Pequenas e Médias Empresas (PMEs) para a cultura e metodologias de Inovação, está enquadrado no projecto 'Innomac', uma iniciativa de promoção de inovação para a competitividade empresarial e capacitação das PMEs inovadoras da Macaronésia (Gran Canaria, Madeira e Cabo Verde) para mercados globais.

O programa UMa Inovação, coordenado por Elsa Fernandes, Vice-Reitora da Universidade da Madeira, contou com 36 participantes nas suas diferentes fases e apoiou o desenvolvimento de três projectos de inovação de empresas locais.

Ana Leça Umbelino e Maria Ana Botelho Neves desenvolveram o programa, que decorreu entre Fevereiro e Maio através das plataformas digitais. As sessões de Formação e Mentoria foram dinâmicas e participativas, e proporcionaram conteúdos e experiências úteis em 'Cultura de Inovação', 'Design e Prototipagem' e 'Inovação e Colaboração'.

O projecto permitiu aos participantes a adquisição de competências, ferramentas e metodologias de inovação às necessidades específicas da sua empresa e projectos, através da realização de auditorias de inovação, que desmistificaram o que é e como se faz inovação em PMEs, com práticas de inovação de produtos, serviços e modelos de negócio.

Na sessão de encerramento conta com uma apresentação sobre oportunidades de financiamento por parte do Presidente do IDE, Duarte Freitas, bem como apresentação dos projectos das equipas participantes.

A sessão que acontece no dia 18 de Junho, entre as 11 e as 13 horas, é aberta ao público. O acesso é gratuito, mas requer inscrição prévia no site do programa: http://innomac.web.uma.pt.

Testemunhos dos participantes:

Foi uma experiência muito enriquecedora, a nível pessoal e profissional, que recomendo! Num ambiente descontraído, desenvolveu-se uma experiência de aprendizagem on-line rigorosa e repleta de muita criatividade e partilha. Os conhecimentos adquiridos capacitaram-nos para iniciar um novo caminho na Intertours – o da Cultura Inovação. Andreia Rodrigues, Intertours.

Recomendo vivamente, principalmente relevante num mercado em constante mudança. Finalmente conhecimentos teóricos que têm um impacto num plano práctico! David Olim, Dobsware.