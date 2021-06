Universidade da Madeira promove VI Mostra de Vídeo. Artes Visuais

Na VI Mostra de Vídeo. Artes Visuais, UMa os estudantes da licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira vão mostrar os vídeos realizados durante o semestre, nas unidades curriculares de Laboratório de Artes Visuais IV, Laboratório Digital e Vídeo.

Começa às 16 horas de 14 de Junho no lado poente do Auditório da Reitoria. É aberta ao público em geral, respeitando as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico. A iniciativa é coordenada por Pau Pascual, docente da Faculdade de Artes e Humanidades.

São destinatários preferenciais desta VI Mostra de Vídeo. Artes Visuais, UMa os estudantes de Artes Visuais, Design, Comunicação, Cultura e Organizações, artistas, diretores, produtores, comissários e gestores culturais.