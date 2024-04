Albuquerque considera "irrelevante" Santana adiar o Dia do Concelho

O presidente do Governo Regional considera "irrelevante" Santana adiar a celebração do Dia do Concelho, que coincide com o sábado de reflexão eleitoral, dia 25 de Maio. É a reacção à notícia da edição impressa do DIÁRIO de hoje.

Miguel Albuquerque considera bem mais relevante que na véspera de eleições ainda perdure a proibição de haver campanha eleitoral, por entender que a medida já não faz sentido nos tempos actuais das redes sociais onde a informação é uma constante e 'viola' a proibição obsoleta.

Albuquerque classifica de "anacronismo" a lei eleitoral vigente, que entende já devia ter sido alterada face ao manancial de fontes de informação que actualmente estão disponíveis a qualquer cidadão para concluir que afinal de contas a propaganda está sempre presente, inclusive no fim-de-semana eleitoral.

Sobre a alteração proposta pela Câmara de Santana, assegura "por mim está tudo bem. Não há qualquer problema".