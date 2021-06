Funchal registou hoje o dia mais quente do último ano

Há mais de um ano que a temperatura máxima no Funchal não atingia valor tão elevado como os mais de 31 graus centígrados (ºC) hoje registados na baixa da cidade.

"Desde o dia 26 de Maio de 2020, dia em que a máxima foi de 32.6 ºC, que não eram registadas temperaturas máximas tão altas no Funchal", revela o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, ao assinalar que "hoje, a temperatura máxima chegou aos 31.3 ºC, sendo que o maior valor anterior, 30.3 ºC, tinha sido registado no dia 27 de Agosto de 2020", recorda.

O meteorologista releva ainda que "associado a uma depressão, com maior expressão em altitude, registou-se precipitação significativa e trovoada, no mar, a oeste da Ponta do Pargo".

Esclarece que "esta depressão deu origem à formação de uma pequena célula de forte instabilidade a sul da Ilha da Madeira e que se deslocou em direcção ao Funchal, tendo sido registado um aguaceiro com a duração de poucos minutos, acompanhado de trovoada, na cidade do Funchal".

De acordo com os registos "na zona urbana do Funchal, a precipitação foi registada apenas na estação meteorológica do Funchal/Lido (0,3 mm entre as 14:30 e as 14:40)" sendo que "a maior rajada do vento foi de 46 km/h, às 14:30", concretizou.