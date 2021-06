'Parlamento Musical' aposta no Jazz para o próximo espectáculo

Madeira Jazz Collective é a banda convidada para o próximo espectáculo do 'Parlamento Musical', que acontece no próximo sábado, 19 de Junho, junto à Capela de Santo António da Mouraria, no Funchal.

Este será o oitavo concerto do projecto lançado em Novembro do ano passado. O 'Parlamento Musical' tem levado o entretenimento e a cultura ao conforto do lar dos madeirenses e porto-santenses, numa época marcada pela pandemia.

O Madeira Jazz Collective (MJC) aposta na rotatividade dos músicos para abranger e promover os mais variados estilos de Jazz. A banda criada pelo trompetista luso-venezuelano Alexandre Andrade, é constituída por um grupo de músicos inspirados pela persistente actividade do Jazz na Região nas últimas duas décadas. O MJC traz ao palco regional temas originais e também revisitam o melhor das grandes lendas do Jazz mundial. No concerto deste sábado o MJC apresenta seis temas originais e um tema de Slide Hampton, um trompetista e compositor norte-americano que é uma das figuras mais destacadas do Jazz mundial.

Alexandre Andrade, no trompete, Francisco Andrade, no saxofone tenor, Filipe Vieira de Freitas, na guitarra, Ricardo Dias, no contrabaixo, e Francisco Coelho, na bateria, prometem quase uma hora de boa música.

O concerto aberto ao público é limitado a uma plateia de 100 lugares. As entradas são gratuitas e as reservas podem ser feitas através do email [email protected].

O espectáculo será gravado pela RTP Madeira e transmitido em data a anunciar.