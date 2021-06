Há 23 anos as crianças do Funchal, Câmara de Lobos e Santana estavam em risco

As Comissões de Protecção de Menores do Funchal, de Câmara de Lobos e de Santana eram, há 23 anos, três que a nível nacional eram destacadas no Relatório Síntese de Actividades referente ao ano anterior, 1997. De acordo com o documento, a que o DIARIO teve acesso na altura, a Comissão de Protecção de Menores de Câmara de Lobos era uma das três que, no contexto nacional, tinha mais 68% de processos abertos relacionados com o absentismo escolar: 68%

Em termos percentuais, isto atirava esta CPM para o segundo lugar a nível nacional, sendo só ultrapassada pela Comissão de Ponte de Lima, com 79%. Em terceiro estava a de Braga.

E não só. O Funchal também era mencionado por muitas crianças cometerem actos ilícitos, logo depois do Montijo e de Gondormar. Ao todo foram abertos nesse ano pela CPM do Funchal, trinta e cinco novos processos devido à «prática de factos ilícitos» por menores, ou seja, trinta e dois por 32% dos novos processos surgidos durante o ano de 1997 na zona de intervenção desta CPM.

Santana também merecia destaque no panorama nacional uma vez que esta CPM registava uma maior subida do casos problemáticos em comparação com 1996.

Recorde esta e outras histórias da Madeira na edição do DIÁRIO de 14 de Junho de 1998.