Câmara do Funchal reconhecida pelo contributo para comemorações do 10 de Junho

A Câmara Municipal do Funchal foi reconhecida pelo Representante da República pelo seu contributo para o sucesso da organização das comemorações do 10 de Junho. As Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas encerraram esta tarde no Funchal, com a Cerimónia Militar do Arriar da Bandeira Nacional, que teve lugar na Praça do Município.

O presidente da autarquia “registou com apreço, em nome da Autarquia, o reconhecimento da República à dedicação do Funchal e dos funchalenses, certos de que o Município e, de forma especial, todos os colaboradores da Câmara Municipal, estiveram à altura desta ocasião e foram incansáveis no que concerne à sua execução".

“A todos os que contribuíram para que o Funchal tenha estado à altura da solenidade do momento e destas comemorações especialmente marcantes para todos nós, o meu muito obrigado”, acrescentou o autarca, manifestando o desejo de que “estas comemorações sejam o mote para a retoma que todos aguardamos.”

Miguel Silva gouveia recordou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa: "a vida continua e reconstrói-se, olhando para o futuro, e sabemos que se há coisa que distingue os madeirenses é o carácter e a resiliência perante as dificuldades, bem como a competência e a capacidade de trabalho sob todas as circunstâncias. Estaremos, certamente, à altura deste e de todos os desafios que se seguirem, e vamos levá-los a bom porto".