Criadas mais de 500 empresas em cinco meses na Madeira

Foram criadas mais de 500 empresas no espaço de cinco meses, na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o aumento de 61% face ao período homólogo coloca o arquipélago em segundo lugar em 20 regiões.

Na sequência deste impulso, o Governo Regional aproveita para canalizar mais 12 milhões para 320 projectos empresariais.

Outros assuntos em destaque

Desafio digital é o passo que se segue

Criatividade dos jovens nas escolas, no âmbito do concurso 'Grande Ideia', foi distinguida ontem. A próxima iniciativa deste projecto com o cunho do DIÁRIO passará pela transição para o mundo digital.

Cardiologista apela à feitura de electrocardiogramas

Caso do jogador Eriksen leva especialista a lançar diversos alertas e a sublinhar a importância formativa na utilização dos desfibrilhadores.

No topo das regiões com mais vacinados

Cerca de 30% da população com inoculação completa, tal como o Alentejo.

Médico condenado a pagar multa

Tribunal julgou ontem caso de homicídio por negligência. Também no âmbito judicial saiba ainda que chegam hoje 30 reclusos à Madeira provenientes do continente.

