Motociclista ferido em acidente em Santo António

Um acidente de moto resultou, esta tarde, num ferido, alegadamente o único ocupante do veículo de duas rodas. O despiste, por razões que não foi possível apurar, ocorreu na Estrada da Eira do Serrado, junto ao entroncamento para os Três Paus, acima do cruzamento das Courelas, na freguesia de Santo António.

Para o local (14:14) foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal e respectiva equipa (3 elementos) que prestaram os primeiros socorros à vítima, uma mulher cuja idade ou gravidade dos ferimentos não foi possível confirmar.

A PSP tomou conta da ocorrência.