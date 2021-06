Albuquerque pinta cidade do Funchal como "decadente"

Miguel Albuquerque esteve hoje junto do "futuro presidente" da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, no âmbito da inauguração da sua sede de candidatura.

O presidente do Governo Regional pediu aos funchalenses que estejam atentos nas próximas eleições autárquicas para parar aquilo que classifica como um "ciclo de decadência e desleixo" nos últimos oito anos.

Albuquerque disse ainda que não existe liderança ou estratégia na cidade que "vive do faz de conta" e onde "nada acontece". Apontou ainda à "propaganda diária", a falta de investimento, limpeza ou políticas sociais.

"É hora de mudar", complementou Miguel Albuquerque, pedindo o fim deste "ciclo degenerativo".

Para tal, apelou ao voto em Calado pela "competência e capacidade de trabalho" demonstrada há mais de 20 anos. "Sabe trablhar em equipa, sabe ouvir e mobilizar os técnicos e funcionários da Câmara que estão desmotivados", indicou, acrescentando que o ainda vice-presidente do Governo Regional "não tem medo de tomar decisões, nem anda aos ziguezagues para agradar a gregos ou troianos".