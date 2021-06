Participação recorde no Orçamento Participativo da Ribeira Brava

Com uma participação recorde, o Orçamento Participativo da Ribeira Brava envolveu hoje 81 pessoas com capacidade de voto, estando presencialmente na sala cerca de 30 participantes no antigo restaurante do quartel dos Bombeiros para o quarto e último encontro de auscultação de propostas sugeridas pelos munícipes.

Tendo em conta o número de inscritos, foi possível aprovar cinco dos seis projetos apresentados.

A aquisição de equipamentos tecnológicos para o polo educativo da EB1/PE/Creche da Ribeira Brava foi a ideia mais votada e visa proporcionar meios tecnológicos inovadores aos alunos, dotando-os de competências de vanguarda que lhes permitam ser mais competitivos, autónomos e empreendedores. A proposta engloba, entre outros equipamentos, uma impressora 3D, uma Smart TV e um quadro interativo.

Em segundo lugar ficou a criação de um ginásio outdoor na frente mar da vila da Ribeira Brava. O espaço de lazer é considerado essencial para incentivar a população à prática de atividade física ao ar livre.

Para a Escola Básica de São João foram propostas a requalificação do campo de futebol que inclui a reabilitação do pavimento e a construção de uma cobertura, assim como a requalificação do parque infantil existente naquele espaço estudantil.

A causa animal não foi esquecida, tendo sido proposta a beneficiação de um terreno para acolher gatos doentes que precisem de tratamento ou vigilância. O espaço seria ainda usado para acolher gatos em tempo de férias dos tutores, de forma a evitar abandonos.

Estes projetos mais votados passam agora para a fase de análise técnica do Orçamento Participativo.

Recorde-se que esta ferramenta corresponde ao exercício da intervenção e participação dos seus cidadãos no processo de governação e gestão autárquica, adaptando as políticas municipais às necessidades e expetativas da população.

A autarquia reserva um orçamento global de 75 mil euros que será canalizado para os três projetos mais votados, investindo 25 mil euros em cada ideia vencedora.