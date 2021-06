Alemanha não consta na lista dos 106 golos de Ronaldo

Cristiano Ronaldo já marcou 106 golos ao serviço da principal seleção portuguesa de futebol, em 176 jogos, mas nunca faturou à Alemanha, que deverá defrontar no sábado pela quinta vez, no Euro2020, em Munique.

O 'capitão' da seleção lusa esteve nos quatro últimos encontros face aos germânicos, todos em fases finais, mas ficou sempre em 'branco' e sofreu outros tantos desaires.

Ronaldo estreou-se face aos germânicos na fase final do Mundial de 2006, no jogo de apuramento do terceiro lugar, tendo disputado os 90 minutos no embate disputado em Estugarda, onde os 'anfitriões' se impuseram por 3-1.

Bastian Schweinsteiger foi a grande figura do encontro, com três 'tiros' que Ricardo não conseguiu parar, o segundo depois de desviar em Petit, a quem foi creditado o tento, enquanto Nuno Gomes entrou aos 69 minutos e marcou o golo português, aos 88.

Dois anos depois, os dois conjuntos defrontaram-se nos quartos de final do Euro2008 e Ronaldo esteve de novo em campo os 90 minutos, mas não marcou no desaire por 3-2 da formação das 'quinas', que foi, assim, afastada da prova.

Schweinsteiger e Nuno Gomes voltaram a faturar, enquanto Miroslav Klose e Michael Ballack apontaram os outros tentos da 'mannschaft' e Hélder Postiga também marcou para Portugal.

O reencontro deu-se na estreia das duas formações no Europeu de 2012 e, desta vez, os germânicos venceram por apenas 1-0, com um tento de Mario Gómez, com Cristiano Ronaldo a jogar novamente os 90 minutos, mas a voltar a ficar em 'branco'.

No derradeiro embate, o primeiro das duas formações no Mundial de 2014, o 'capitão' da formação das 'quinas' também não conseguiu bater Manuel Neuer, num jogo em que a formação germânica foi muito superior, goleando por 4-0

Em Salvador, no Brasil, Thomas Müller logrou um 'hat-trick' e Mats Hummels marcou o outro golo do embate, também marcado pela expulsão de Pepe, ainda na primeira parte, mas numa altura em que Portugal já perdia por 2-0.

Cristiano Ronaldo soma, assim, quatro jogos e 360 minutos de 'seca' face à Alemanha, uma das 10 seleções às quais não marcou tendo disputado mais de um jogo.

As outras formações foram França (seis jogos), Albânia (quatro), Brasil e Inglaterra (três) e Cabo Verde, Itália, Liechtenstein, República da Irlanda e Turquia (dois).

Ronaldo, de 36 anos, também nunca faturou a África do Sul, Angola, Argélia, Áustria, Bulgária, Canadá, Chile, China, Costa do Marfim, Estados Unidos, Geórgia, Macedónia do Norte, México, Moçambique, Noruega e Uruguai, mas só tentou uma vez.

No total, frente a um total de 68 seleções, o atual jogador da Juventus não marcou a 26 seleções e faturou a 42, com destaque para os sete a Lituânia e Suécia e os seis a Andorra, Luxemburgo e Hungria, face à qual 'bisou' na estreia no Euro2020.

- Os quatro jogos de Cristiano Ronaldo com a Alemanha:N.º Data Adversário Local Prova Utilização550 16/06/14 Alemanha (N), 0-4 Salvador, Bra Mundial (FG1) 90m523 09/06/12 Alemanha (N), 0-1 Lviv, Ucr Europeu (FG1) 90m478 19/06/08 Alemanha (N), 2-3 Basileia, Sui Europeu (QF) 90m454 08/06/06 Alemanha (N), 1-3 Estugarda, Ale Mundial (3/4) 90m