Veja como foi a cerimónia de entrega de prémios do concurso 'Grande Ideia' do projecto Ponto e vírgula

A cerimónia de entrega de prémios do concurso 'Grande Ideia' do Ponto e vírgula edição 2020/2021 aconteceu esta quarta-feira, 16 de Junho, nos jardins da Quinta Magnólia.

O evento contou com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO de Notícias da Madeira e Luís Loureiro, administrador da Widerproperty, que gere o La Vie.

O Ponto e Vírgula é um suplemento educativo mensal, que resulta de uma parceria entre o DIÁRIO e a Secretaria Regional de Educação, a iniciativa que decorre há seis anos, pretende estimular a criatividade dos alunos do ensino secundário da Região e proporcionar-lhes uma voz activa na sociedade.

Os alunos participam de forma activa em todo o processo de concepção do Ponto e Vírgula, desde a criação das capas, redacção de editoriais até à produção de conteúdos escritos e multimédia.

Na edição deste ano foram distinguidos 10 alunos nas categorias de: poesia, conto, fotografia, investigação histórica, reportagem, vídeo e ilustração.

Ver Galeria

Ricardo Miguel Oliveira começou por explicar que o Ponto e Vírgula surgiu para aproximar as escolas da comunidade em geral. O director do DIÁRIO ressalta que ao longo destes seis anos, o projecto tem vindo a demonstrar que "as escolas são centros de produção criativa”.

É muito importante olharmos para a nossa sociedade numa dupla dimensão, as sociedades hoje vivem de um princípio que é o princípio da especialização. A especialização é um princípio necessário, importante da modernidade, a especialização é saber muito de pouco, mas a componente de formação implica imperativamente um alargamento do conhecimento e da criatividade. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, expõe o objectivo deste projecto: "Esta iniciativa dá a possibilidade dos nossos alunos poderem, extravasando aquilo que são os limites da escola, comunicar para a sociedade aquilo que são as suas competências e as suas motivações".

Luís Loureiro, demonstrou a sua satisfação em fazer parte deste projecto, destacando que farão certamente parte da próxima edição. Segundo o administrador da Widerproperty, que gere o La Vie, o Ponto e Vírgula tem vindo a ganhar terreno nos últimos anos, a iniciativa vem desenvolver capacidades nos alunos, facilitando as suas escolhas para o futuro. "Sabemos que alguns dos alunos descobriram a sua vocação nesta iniciativa isso é impagável, portanto nós estamos muito contentes por estar presentes no próximo ano".